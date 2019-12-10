Питерские ученые запатентовали базальтовую сетку для тушения топлива

Ученые Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России запатентовали инновационную огнезащитную сетку на основе базальтового волокна. Изобретение отличается долговечностью, стойкостью к воздействию высоких температур, экологичностью и низкой теплопроводностью.

Документ 5 декабря был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Саму заявку специалисты, а их насчитывается не менее 9 человек, подали еще 21 марта 2019 года – с этого момента и начал действовать патент.

Новинка представляет собой огнегасящую сетку, созданную из базальтовой ткани. В сетке проделаны отверстия критического диаметра канала пламягасящего элемента для горючей смеси. Материал предназначен для тушения пожаров класса B на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Как отмечается, для тушения возгораний применяется гашение пламени в узких каналах при помощи огнезащитных сеток. Для этого используются специальные экраны из металлических сеток, обработанные огнезащитными составами. Однако у них есть недостатки: быстрое прогорание, высокая стоимость из-за применения огнезащитных ЛКМ, низкая механическая устойчивость. Также применяются ткани – арамидное волокно. Однако оно способно выдержать температуру максимум 400°С. Материалы на основе базальта лишены этих недостатков.

«Основными свойствами являются экологическая безопасность, высокие теплоизоляционные свойства (низкая теплопроводность), негорючесть, долговечность, устойчивость к агрессивной среде и высоким температурам (сохраняет целостность при температуре до 982°С), способность выдерживать механическое и физическое воздействие, стойкость к разложению, гниению, электромагнитному излучению, низкая гигроскопичность»,– отмечается в патенте.

Благодаря этим свойствам продукт оптимально подходит для тушения огня.

Новинку специалисты испытали в вытяжном шкафу. Для этого они изготовили образцы размером 25×25 см с отверстиями диаметром 1.37 мм для бензина. Затем закрепили ткань на специальный держатель, налили бензин в поддон и подожгли. После этого ученые накрыли очаг пламени сеткой. Горение мгновенно прекратилось, а дым не выделялся.

Фото: giper.livejournal.com/Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России