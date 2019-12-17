Путин ввел ответственность за неисполнение предписаний в сфере пожаробезопасности

В России пояилась административная ответственность за неисполнение предписаний, связанных с нормами строительства и пожарной безопасности. Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 16 декабря был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, в статье 17.15 КоАП появился дополнительный пункт. Он предусматривает ответственность за невыполнение требований, связанных с обеспечением пожарной, промышленной или безопасности гидротехнических сооружений, а также соблюдением требований в сфере строительства и применения стройматериалов в определенный срок.

За нарушения гражданам грозит штраф на сумму от 200 до 500 тыс. рублей, организациям – от 1 до 3 млн либо приостановка работы на срок до 90 суток. Такой же штраф и приостановка на три месяца могут получить индивидуальные предприниматели.

«Правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях наделяются должностные лица органов, уполномоченных на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов (пункт 77 части 2 статьи 28.3 Кодекса)», – сообщается на ресурсе главы государства Kremlin.ru.

Решение о наложении штрафа или приостановке деятельности будут принимать судьи.

Добавим, введение административной ответственности у властей заняло больше года. По данным системы обеспечения законодательной деятельности, законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» был внесен в Госдуму группой депутатов 7 мая 2018 года – после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

В первом чтении документ был принят 20 ноября 2018 года, во втором – 6 ноября 2019, в третьем – 10 декабря. На следующий день законопроект одобрили члены Совета Федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон 16 декабря.

Фото: kremlin.ru