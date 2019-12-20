Специалисты разработали новую огнестойкую кабельную проходку

Российские специалисты запатентовали огнестойкую кабельную проходку для стен и перекрытий зданий. Разработка способна предотвратить распространение пламени из одного помещения в другое благодаря плотной заделке проемов негорючим компонентам.

Патент был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) еще 11 ноября, а действует от с 24 декабря 2018 года. Среди авторов изобретения – доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета Марина Гравит.

Огнестойкая кабельная проходка состоит из следующих элементов: электрический кабель, вокруг которого расположен сжатый до 40 % от исходного объема деформационный элемент из базальтового волокна, помещенный в негорючую оболочку из кремнеземной ткани, торцы элемента с обеих сторон закрыты составной огнестойкой негорючей плитой на цементном связующем с легким минеральным наполнителем, армированной с обеих сторон стеклосеткой и манжетой из базальтового волокна с оболочкой из кремнеземной ткани. Класс пожарной опасности – КМ0.

В случае сгорания кабеля или оплавления его оболочки пространство заполняется деформационным элементом – он расширяется и тем самым предотвращает распространение огня через проходку.

«Преимущества предлагаемого решения состоят в том, что для огнезащиты проема используется новый заполняющий деформационный элемент, полностью изготовленный из негорючих, не распространяющих пламя, не воспламеняющихся, не образующих дым и токсичные выделения материалов», – отмечается в патенте.

В перспективе огнестойкую кабельную проходку можно монтировать в конструкциях во время строительства, монтажа оборудования или в ходе эксплуатации электрооборудования.

Фото: roxtec-ural.ru/кабельная проходка