СКР возбудил уголовное дело после пожара на «Опытном заводе Нефтехим»

Следователи возбудили уголовное дело по факту крупного пожара на предприятии «Опытный завод Нефтехим» в Уфе. Об этом сообщает СУ СКР по Республике Башкортостан.

ЧП произошло в минувшее воскресенье, 22 декабря. По данным регионального управления МЧС, тревожный сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:55 утра по местному времени.

Как оказалось, на территории предприятия горит цех, огонь охватил фасад административно-бытового корпуса, окна гаражных боксов и здания градирни, склад продукции, автомобиль Skoda Superb и бочки с горючей жидкостью. В 07:34 был присвоен повышенный ранг пожара №3.

Поначалу в тушении возгорания были задействованы 75 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС – 61 специалист и 18 машин. Также был привлечен пожарный поезд.

Тушение пожара заняло несколько часов. Огнеборцы смогли локализовать пламя к 12:50, а полностью ликвидировать – в 21:17. Всего в ликвидации возгорания было задействовано от МЧС 32 единицы техники и 117 человек, а общая группировка достигла 135 сотрудников и 45 машин. Площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

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В то же время по факту пожара силовики начали проверку и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Также им предстоит провести пожаро-техническую судебную экспертизу, чтобы установить причину пожара, допросить сотрудников и руководство предприятия.

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Как отмечает ТАСС, со ссылкой на зампредседателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александра Лопухова, пожар мог произойти из-за возгорания технологической жидкости.

По данным издания Regnum, ведомства более 20 раз проводили проверки на предприятии «Опытный завод Нефтехим». В частности, спасатели с 2015 по 2017 год выявляли нарушения пожарной безопасности. Так, в 2017 году в опытно-экспериментальном цехе завода, а также насосных 1 и2 не было автоматической установке пожаротушения, нарушались противопожарные расстояния между сооружениями, складами материалов и тары.

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Добавим, «Опытный завод Нефтехим» действует с 1970 года. Предприятие выпускает ингибиторы коррозии, бактерициды, поглотитель сероводорода, деэмульгаторы, растворители и иную нефтехимическую продукцию. Ежегодная мощность объекта составляет 60 тыс. тонн.

Фото: ufa1.ru