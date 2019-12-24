Год 2019: инновации, пожары, разработки и документы

Уходящий в историю 2019 год ознаменовался мощными пожарами на складах и производственных объектах, разработками в сфере пожарной безопасности, новыми документами и началом реформы надзорной деятельности – «регуляторная гильотина». Немало споров возникло вокруг скандального СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ». Документ обсуждали участники конференций «Огнезащита и пожарная безопасность», общественники и муссировали отраслевые СМИ. Итак, подробнее о ключевых событиях 2019 года

Конференции

Пожаробезопасность, огнезащитные материалы, инновации и нормативные акты специалисты обсуждали на пяти Международных конференциях «Огнезащита и пожарная безопасность». Первое мероприятие состоялось 14 марта в Красноряске. Участники искали оптимальные решения для повышения пожаробезопасности нефтегазового комплекса. Затем, 30 мая, в Казани прошла пятая юбилейная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». На ней эксперт, начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России, Андрей Пехотиков затронул тему «регуляторной гильотины». Также участники обсудили проблемы контрафакта на рынке огнезащиты и новинки. Третья конференция состоялась 11 июля в Екатеринбурге. На ней прозвучала проблема ввода в действие СП 433.1325800.2019, ограничивающего применение конструктивной огнезащиты.

Спустя 2,5 месяца площадкой для Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность нефтегазового комплекса» стала Пермь. На ней одной из ключевых тем стали скандальный и уже введенный в действие СП 433 и разработки. Директор по развитию «Термоэлектрики» Алексей Лесив представил публике новинку для предотвращения возгораний на электросетях – наклейку «Термосенсор», начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов рассказал об отечественной инновации в сфере пожаротушения.

Последней конференцию принимала Тюмень. Нефтегазовая столица России 28 ноября стала первым местом демонстрации российской разработки. Сергей Копылов представил альтернативу Novec 1230 – новое огнетушащее вещество перфтор 1,2- диметилциклобутан.

Спонсорами конференций в Тюмени, Перми и Екатеринбурге выступили компании «Тизол» и «Территория Цвета» (НПП «ДЕКО»). Среди участников мероприятий – десятки компаний со всей страны, в частности, Rockwool, НПК «Огнехимзащита», «Плазма-Т», «Технос М+», «Неокрил», «Коррзащита», «Сибур», «Химцентр», «Газпром проектирование», «Юнитест», Кнауф Гипс», ВМП, «ТАИФ», «Унихимтек», «Спецавтоматика», «Тромбон», «Каланча», «ОСК Групп», «НТО Пламя», «О3- Коутингс» и другие.

Экспертами Международных конференций выступали Сергей Копылов, Андрей Пехотиков, технический директор компании «Лаборатория Евростиль», вице-президент НСОПБ Олег Ламкин, главный специалист отдела пожарного надзора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Василий Пестеров, представитель «Союза 01» Евгений Кузнецов и специалист по вопросам ГО, ЧС и пожарной безопасности филиала компании «Уралхим» в Перми Александр Авдеев.

Надзорная реформа

Год начался с предложения председателя правительства Дмитрия Медведева отказаться к 1 февраля 2020 года от избыточных требований к бизнесу. Об этом он заявил 15 января на Гайдаровском форуме. Спустя 1,5 месяца в правительстве появился департамент регуляторной политики, одним из приоритетов которого стала реформа надзора «регуляторной гильотиной».

В октябре на федеральном портале проектов правовых актов появился документ МЧС России – список актов по пожарной безопасности времен СССР, подлежащих отмене. Участники конференции в Перми, которых коснется «регуляторная гильотина» в части пожаробезопасности, высказали свое отношение к реформе.

СП 433.1325800.2019

Свод правил, вызвавший бурю недовольства среди производителей огнезащиты был введен в действие 25 июля. Против него активно выступали компания «Тизол» и «Союз 01», на Форуме высотного строительства в Екатеринбурге негативно по этому документу высказывался председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин, представитель Rockwool Константин Бороздин на конференции в Перми отметил, что документ, скорее всего, незаконен и не должен существовать.

Точку в деле поставило министерство строительства и ЖКХ России. В августе Минстрой, отвечая на запрос Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли, сообщил, что пункты 4.20 и 4.21 (применение плитных минераловатных материалов, прим. ред.) «не рекомендованы к внесению в перечень документов в области стандартизации».

Новые документы

В России вопреки ожидаемому так и не был принят ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора». Документ, одобренный Госдумой в первом чтении еще 12 декабря 2018 года, так и не был внесен на новое рассмотрение. Между тем, за минувший год в него было внесено не менее 50 поправок.

Повышение пожарной безопасности разработчики регулировали новыми сводами правил, ГОСТами и иными актами.

В начале июня вступили в силу СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» и СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах». Тогда же, в июне, в России появился институт экспертного проектирования в строительстве, который позволит облегчить прохождение экспертизы проектов.

Спустя месяц Росстандарт вынес на общественное обсуждение проект свода правил «Здания торгово-развлекательных комплексов. Правила проектирования». Тогда же ВНИИПО МЧС России представил проекты ГОСТов на покрывала для изоляции пожара и покрытия бесчердачные на основе стального профилированного настила.

Правительство России 11 октября изменило частоту проверок торговых центров – от инициативы до утверждения документа прошел год. За две недели до нового года в России была введена ответственность за неисполнение предписаний, связанных с нормами строительства и пожарной безопасности.

Крупные пожары

В этом году, к сожалению, крупных пожаров избежать не удалось. При этом есть и положительный итог: трагедия, подобная «Зимней вишне», в России не повторилась. Тем не менее, любой пожар – это драма, ущерб и потеря ценного, причем не только в материальном плане. Остановимся на некоторых из них.

В начале года, 9 января, сгорел «Оренбургский завод промышленного цинкования». Площадь возгорания составила 7 тыс. квадратных метров. Спустя месяц в центре Москвы горел старинный дом. При пожаре погибли четыре человека. Тогда же в Бразилии разыгралась трагедия в тренировочном центре «Ниньо ду Урубу». Утром 8 февраля в огне погибли 10 игроков футбольного клуба «Фламенго» в возрасте от 14 до 17 лет. В качестве одной из причин гибели подростков рассматривается использование горючих материалов.

Мировую общественность потряс пожар в Париже. Огонь 15 апреля охватил собор Парижской Богоматери. Одна из приоритетных версий – случайное возгорание при проведении сварочных работ на строительных лесах.

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Спустя три дня на заводе изопрена-мономера компании «Нижнекамскнефтехим» произошло факельное горение на наружной установке цеха №1813. В результате ЧП ожоги получили 17 человек.

Мощный пожар произошел 26 апреля на заводе «Красмаш». Огонь охватил складе в 5 тыс. квадратных метров склада, в котором хранились 50 тысяч холодильников. После майских праздников, 16-го числа, огнеборцы ликвидировали возгорание в поселке имени Свердлова Всеволжского района Ленинградской области. На складах ГСМ на площади 12 тыс. «квадратов» полыхало топливо.

Своя «Зимняя вишня» произошла 18 июля в Японии. В трехэтажном здании японской студии аниме Kyoto Animation при пожаре погибли 33 человека. Виновником оказался мужчина, который разлил воспламеняющуюся жидкость на первом этаже и поджег ее. Рано утром 31 октября на Окинаве сгорел древний замок Сури. Крупный пожар на объекте культурного наследия побудил власти Японии принять меры по повышению пожаробезопасности музеев, замков, храмов и иных мест.

Богат был пожары конец года. В частности, 26 ноября под Волгоградом сгорел склад производителя ЛКМ компании «ВИТ». Площадь возгорания составила 3 тыс. «квадратов». Затем, 13 декабря, на юге Москвы пламя охватило склад на площади 7 тыс. квадратных метров. А 22 декабря в Уфе горел «Опытный завод Нефтехим». Следователи возбудили уголовное дело.

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Разработки

Завершающийся 2019 год был богат на инновации причем отечественного происхождения. Так, в феврале Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) сообщил о разработке свих специалистов – экологичном композите на основе базальта и древесины. Тогда же «Деловой Ростов» рассказал об изобретении ученых Южного федерального университета. Инноваторы придумали датчик для пожарных извещателей, который определяет какие материалы горят.

Летом ВНИИПО МЧС запатентовал способ противопожарной защиты резервуаров и огнестойкое теплоизолирующее покрытие. Ноу-хау заключается в создании теплоизолирующего слоя из вулканической пемзы и быстротвердеющей пены на поверхности горения. Ученые Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России создали инновационную огнезащитную сетку на основе базальтового волокна для тушения пожаров на транспорте. Одной из новинок стала терморасширяющаяся огнестойкая кабельная проходка для стен и перекрытий зданий.

Между тем, зарубежные разработчики делают упор на создание огнезащитной продукции из отходов. Так, ученые международного университета Наньянг Политекник (Сингапур) использовали в качестве сырья для своего антипирена кофейную гущу, сотрудники Университета Шеффилда (Великобритания) повысили огнестойкость бетона при помощи волокон старых покрышек, их коллеги из Центрального Мичиганского университета разработали огнестойкие добавки на базе кислот, содержащихся в гречке, листьях чая и орехах.

Напоследок

В 2019 году была поставлена жирная точка в трагедии торгового центра «Адмирал». Федеральный судья Феликс Сабитов 23 мая вынес приговор виновникам гибели 19 человек. ЧП произошло 11 марта 2015 года.

Судья на заседании отметил, что пожар возник из-за «воспламенения пенополистирола внутри сэндвич-панели, а также гидроизоляции в виде битума путем воздействия высокой температуры при осуществлении ремонтных работ». Максимальный срок 13 лет получил генеральный директор «Зари» Гусейн Гахраманов, который так и не устранил нарушения пожарной безопасности.

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Сейчас в Кемерово суд рассматривает уголовные дела фигурантов о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Слушания начались в мае, а первыми на скамье подсудимых предстали бывший генеральный директор «Кемеровского кондитерского комбината» (собственник «Зимней вишни») и охранник Сергей Антюшин, отключивший пожарную сигнализацию.

Всего силовики привлекли к ответственности в рамках трех уголовных дел 15 человек, среди них – экс-начальник Кемеровского МЧС России Александр Мамонтов и главный государственный инспектор Кемерова по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев. Сейчас суд начинает рассматривать уголовное дело Мамонтова.

Фото: tass.ru