ВНИИПО МЧС России вынес на обсуждение новые ГОСТы

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали первые редакции двух межгосударственных стандартов. Проекты документов вынесены на общественное обсуждение, которое продлится до 10 апреля 2020 года, сообщает организация.

ГОСТы «Методы аэродинамических испытаний конструкций и оборудования противодымной защиты зданий» и «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов Метод испытаний на огнестойкость»внесены межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 274 «Пожарная безопасность». Документы созданы в соответствии с программой по разработке межгосударственных стандартов технического регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам пожарной безопасности и пожаротушения».

Стандарт, касающийся аэродинамики, вводит требования к испытаниям противопожарных дверей, дымовых люков систем противодымной вентиляции и противопожарных клапанов. Цель такого тестирования – определение коэффициентов расхода материалов и удельного сопротивления способности пропускать воздух.

Второй ГОСТ предусматривает способ испытаний на огнестойкость элементов перекрытий с проходящими через них трубами. Метод заключается в нагреве конструкций до наступления определенных состояний.

Один авторов обоих документов – эксперт конференций «Огнезащита и пожарная безопасность» начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков.

Разработчик, ВНИИПО МЧС России, просит присылать замечания и предложения на адрес vniipo22@mail.ru.

Фото: mchsmedia.ru/ВНИИПО МЧС России