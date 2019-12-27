На Урале пожарные спасли более 300 животных

Минувшей ночью на Урале пожарные 4,5 часа тушили возгорание на мясомолочном предприятии. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь охватил здания на площади 2 тыс. квадратных метров.
Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 01:46 ночи по местному времени. Прибыв на место, огнеборцы обнаружили два горящих объекта с оборудованием по производству молочной продукции.
Из-за быстрого распространения пламени возник риск увеличения площади пожара, поскольку рядом стояли деревянные коровники. Так что пришлось проводить эвакуацию живых обитателей. Спасатели вывели из коровника 320 животных.
Огнеборцы справились с пламенем спустя более чем 4 часа – к 06:12 утра.
В борьбе с огнем были задействованы 35 пожарных и 12 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
Добавим, в Сухоложском районе Свердловской области действует предприятие «Совхоз Сухоложский», которое базируется в селе Курьи, расположенного около Сухого Лога. Организация выпускает кефир, сметану, молоко, хлебные продукты, зерновые, муку, солому и говядину.
Фото: МЧС по Свердловской области