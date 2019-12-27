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На Урале пожарные спасли более 300 животных

Наталья Кузнецова 27.12.2019 В России, Новости

Минувшей ночью на Урале пожарные 4,5 часа тушили возгорание на мясомолочном предприятии. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь охватил здания на площади 2 тыс. квадратных метров.

Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 01:46 ночи по местному времени. Прибыв на место, огнеборцы обнаружили два горящих объекта с оборудованием по производству молочной продукции.

Из-за быстрого распространения пламени возник риск увеличения площади пожара, поскольку рядом стояли деревянные коровники. Так что пришлось проводить эвакуацию живых обитателей. Спасатели вывели из коровника 320 животных.

Огнеборцы справились с пламенем спустя более чем 4 часа – к 06:12 утра.

В борьбе с огнем были задействованы 35 пожарных и 12 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Добавим, в Сухоложском районе Свердловской области действует предприятие «Совхоз Сухоложский», которое базируется в селе Курьи, расположенного около Сухого Лога. Организация выпускает кефир, сметану, молоко, хлебные продукты, зерновые, муку, солому и говядину.

Фото: МЧС по Свердловской области

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