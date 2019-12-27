Спасатели МЧС России отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 27 декабря, спасатели МЧС России в 24-й раз отмечают свой профессиональный праздник. Между тем, само ведомство официально действует уже почти 29 лет.

История праздника берет начало с 1990 года. Тогда, 27 декабря, Совет министров СССР утвердил постановление «Об образовании российского корпуса спасателей».

«В целях прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий, вызванных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и другими чрезвычайными ситуациями, координации деятельности министерств, ведомств и других органов управления в экстремальных условиях…. образовать Российский корпус спасателей (на правах государственного комитета РСФСР)», – сообщается в документе.

Эта дата и считается днем создания МЧС России.

Спустя 4 месяца, в апреле, корпус возглавил тогдашний заместитель председателя Госстроя РСФСР Сергей Шойгу, а в июле организация была преобразована в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР). Затем, 19 ноября 1991 года, на базе ГКЧС РСФСР и Штаба гражданской обороны Республики был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР). Ведомство возглавил Сергей Шойгу.

После развала СССР 30 сентября 1992 года ГКЧС РСФСР был преобразован в Государственный комитет Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В ведомство вошли контрольно-спасательные подразделения Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов. Тогда же, в 1992 году, был создан Центральный аэромобильный спасательный отряд.

Само МЧС России было создано 10 января 1994 года указом президента «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Министерство возглавил Сергей Шойгу.

Официально праздник «День спасателя» был учрежден Указом главы государства от 26 декабря 1995 года.

«Установить праздник – День спасателя Российской Федерации и отмечать его 27 декабря», – говорится в документе.

Расширение МЧС России продолжилось в начале XXI века. В 2001 году в ведомство вошла Государственная противопожарная служба, в 2003 – Государственная инспекция по маломерным судам, в 2010 – военизированные горноспасательные части.

Сергей Шойгу покинул пост в 2012 году, перейдя на должность губернатора Московской области. С ноября 2012 года он возглавляет Министерство обороны РФ. Шойгу сменил Владимир Пучков – он покинул свой пост после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». С мая 2018 года МЧС России руководит Евгений Зиничев.