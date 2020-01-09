В последний день 2019 года три компании сертифицировали огнезащиту

В последний день 2019 года, 31 декабря, три компании, получили четыре сертификата на огнезащитную продукцию. Об этом следует из данных, опубликованных в реестре Росаккредитации.

Два сертификата оформила нижегородская компания «Меаком». Фирма сертифицирована на срок до 30 декабря 2020 года конструктивный огнезащитный состав для стальных конструкции ComposiTherm STEEL в различных вариациях. Тестирование продукции проводили специалисты научно-технического центра «ПОЖ-АУДИТ».

Так, система «ComposiTherm STEEL», состоящая из огнезащитных фольгированных матов «ComposiTherm BASALT», огнеупорной мастики «ComposiTherm MASTIC» обеспечивает огнезащитную эффективность не менее 90 минут. В систему также входит цинконаполненный состав ZINGA бельгийского производства. Толщина «ComposiTherm BASALT» составляет не менее 18 мм.

Система «ComposiTherm STEEL» в сочетании с грунтовками ГФ-021, Эмакоут 7320, «ComposiTherm MASTIC» матом «ComposiTherm BASALT» толщиной 16 ± 0,5 мм обеспечивает вторую группу огнезащитной эффективности на металле толщиной 3,4 мм. Эта же система с толщиной мата «ComposiTherm BASALT» 8 ± 0,5 мм при испытании на металле 3,4 мм обеспечивает третью группу огнезащитной эффективности.

Производитель конструктивной огнезащиты воткинский «БЛОК» (завод «Базальтек») сертифицировал до 28 октября 2023 года систему «euro-МБОР METALL». Она включает комбинированный фольгированный базальтовый материал «euro-МБОР», огнезащитное покрытие «ОгнеТЕК» и грунтовку ГФ-021. При расходе покрытия «ОгнеТЕК» не менее 1,5 кг/м2 и толщине «euro-МБОР» в 8 мм система обеспечивает шестую группу огнезащитной эффективности. В случае увеличения толщины базальтового материала до 16 мм и расхода огнезащитного до 2 кг/м2 – гарантируется вторая группа, соответственно 38 мм и 3 кг/м2 – первая (не менее 150 минут).

Система обеспечивает не менее 180 минут при толщине «euro-МБОР» 46 мм и расходе «ОгнеТЕК» 3,2 кг/м2. Материалы сертифицировал научно-технический центр «ПОЖ-АУДИТ».

Компания «Промкраска» сертифицировала продукцию красноярского ЛКЗ «Сибирь» – конструктивную огнезащитную систему для металлоконструкций «Промзащита PROX- конструктив». Документ действует до 30 декабря 2022. Система состоит из обмазки «Промзащита-PROX», материала «Промзащита огнезащитная атмосферостойкая» и грунтовки ГФ-021. При толщине покрытия 0,8 мм и расходе 1,44 кг/м2, обмазки 2,9 мм с расходом 2,9 кг/м2 система обеспечивает четвертую группу огнезащитной эффективности (60 минут). При увеличении толщины продукта до 0,8 мм и таком же расходе с толщиной обмазки в 3,85 мм с расходом 3,5 2,9 кг/м2 обеспечивается третья группа.

Тестирование системы проводили специалисты испытательной лаборатории «Альфа «Пожарная Безопасность»» (Москва).

Фото: fireguard.ru