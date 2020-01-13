МЧС России в 2020 году внесет в правительство два законопроекта

МЧС России в 2020 году внесет в Госдуму два законопроекта, касающихся технического регламента пожарной безопасности. Об этом сообщается в распоряжении правительства России.

Кабмин 26 декабря 2019 года утвердил «План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2020 год». Документ предусматривает разработку не менее 230 законопроектов в сфере пожарной безопасности, цифровизации, экономического развития, государственного управления, контрольно-надзорной деятельности, научно-технологического развития.

В частности, МЧС России по плану обязано в июне предоставить в правительство законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» (в части систематизации обязательных требований)». Этот документ планируется внести на рассмотрение в Госдуму не позднее августа 2020 года. Еще один законопроект, «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в части уточнения требований к порядку разработки и подачи декларации пожарной безопасности)», ведомство должно предоставить в кабмин в декабре, а внесение его в нижнюю палату российского парламента запланировано на апрель 2021 года.

Кроме того, Ростехнадзор к апрелю обязан предоставить проект закона «О промышленной безопасности». В Госдуму документ поступит не ранее апреля.

С полным планом законопроектной работы вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Напомним, в 2019 году МЧС России предложило внести ряд изменений в нормативные акты. В частности, среди инициатив ведомства – исключение дублирующих норм техрегламента ТР ЕАЭС 043/2017 и приведение положений в соответствии с законодательством РФ, ужесточение требований к компаниям на получение лицензии, уточнение полномочий властей в сфере пожарной безопасности.

Фото: view-photo.ru/Правительство РФ