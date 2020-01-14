Самарские ученые повысили огнестойкость опор зданий

Ученые «Самарского государственного технического университета» (СамГТУ) разработали, запатентовали и применили на практике способ повышения пожарной безопасности зданий при помощи устройства огнезащиты ствола чугунной опоры.

Патент на огнезащищенную чугунную опору здания 19 декабря 2019 года был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Авторы изобретения: доктор технических наук Александр Кузьмин, доценты Николай Ильин, Сергей Мордовский, Денис Панфилов и ассистент Яна Бузовская.

Новинка представляет собой защищенную огнезащитной штукатуркой опору. Сам процесс выглядит следующим образом: готовится цилиндрический ствол чугунной опоры, затем наносится первый слой штукатурки толщиной 20±5 мм, потом разравнивание намета, устанавливается арматурная сетка огнезащитной штукатурки ствола чугунной опоры; накладывается объемная сетка (сетка Рабица) на ствол, наносится второй слой штукатурки толщиной 20±5 мм, затирается поверхность защитного слоя. Затем под полиэтиленовой пленкой конструкции сохнет не менее 7 суток.

Среди достоинств разработки – повышение предела огнестойкости чугунной опоры как несущего стержня в виде круглого чугунного элемента, безопасности при тушении пожара, снижение массы облицовки и металла, упрощение монтажных работ, упрощение изготовления покрытия.

Новинка может быть использована для повышения конструктивной огнезащиты чугунной опоры здания.

Фото: twitter.com/samgtu63/Самарский политех