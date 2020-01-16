Правительство России привело список отменяемых актов СССР

Правительство России исключило из числа действующих несколько нормативных актов в сфере пожарной безопасности. Об этом следует из постановления кабмина, подписанного врио главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

Документ был одобрен еще до отставки правительства РФ – 13 января 2020 года. В число утративших силу попали 1259 актов РСФР и России, принятых с 1917 по 2002 год. Формально они утрачивают силу с 1 февраля 2020 года.

«Принятое решение позволит упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику», – отмечается в сообщении кабмина.

Утратят силу такие акты в сфере пожаробезопасности, как:

Постановление Всероссийского Центрального ИсполнительногоКомитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 16 сентября 1929 г. «Обизменениях, вносимых в законодательство РСФСР в связи с постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета народныхкомиссаров РСФСР от 7 января 1929 года об охране лесов от пожаров»;

Постановление Совета Министров РСФСР от 4 марта 1954 г. N 217 «Об организации добровольных пожарных дружин на промышленных предприятияхи других объектах министерств и ведомств»;

Постановление Совета Министров РСФСР от 6 июля 1966 г. N 588 «Об улучшении организации пожарной охраны в РСФСР» ;

Постановление Совета Министров РСФСР от 13 июля 1966 г. N 605«О введении форменной одежды для некоторых категорий работников Всероссийского добровольного пожарного общества»;

Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1966 г.N 696 «О страховании жизни лиц, привлекаемых на тушение лесных пожаров»;

Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1966 г.N 696 «О страховании жизни лиц, привлекаемых на тушение лесных пожаров»;

Постановление Совета Министров РСФСР от 23 июня 1983 г. N 319«О мерах по охране лесов и торфяных месторождений от пожаров»;

Постановление Совета Министров РСФСР от 29 апреля 1984 г. N 162«О работе Всероссийского добровольного пожарного общества».

Как писал «Огнепортал», осенью 2019 года МЧС России привело список нормативных актов, которые могут попасть под нож гильотины нормы в сфере пожарной безопасности, принятые еще во времена СССР. Перечень насчитывает 84 страницы. А 2 декабря Минюст России вынес на обсуждение проект по отмене 3,7 тыс. актов СССР. В него вошли и документы по пожарной безопасности.

Фото: vk.com/gov/Дмитрий Медведев еще председатель правительства РФ