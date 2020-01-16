«Лукойл» пояснил, какими установками пожаротушения был оснащен сгоревший НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Ухтанефтепереработка» («Лукойл-УНП») был оборудован установками пожаротушения, которые не предполагают автоматического срабатывания. Об этом «Огнепорталу» сообщили в компании в ответ на официальный запрос.

Как пояснили в «Лукойл-УНП», на площадках предприятия используются автоматические установки пенного пожаротушения резервуарных парков, железнодорожных эстакад, технологических насосных и иных объектов, а также автоматические установки порошкового пожаротушения и стационарные лафетные стволы.

Непосредственно сам объект, где произошло ЧП – блок ввода присадок, был оборудован «стационарно установленными лафетными стволами ПЛС-20» (выпускает столичный «Пожтехспас», прим ред.), а также бетонным каре, которое предотвращает излив технологических жидкостей.

«Установки пожаротушения, которыми был оборудован объект, не предполагают автоматического срабатывания», – отметили в «Лукойл-УНП».

Сам пожар удалось потушить при помощи пенной атаки – она была проведена с использованием автоцистерн.

Напомним, пожар на НПЗ в Ухте произошел 9 января. Площадь возгорания на момент прибытия спасателей достигала 1000 квадратных метров. В результате ЧП пострадал сотрудник предприятия. Пожар не отразился на работе завода. После возгорания объект продолжил принимать сырую нефть и выпускать продукцию.

Следователи по факту пожара возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба). Ущерб от пожара составил около 12 млн рублей.

С 15 января, как сообщает администрация Ухты, специальная комиссия начала расследование причин аварии. Работа продлится в течение 15 дней.

Фото: «Лукойл» / Последствия пожара