Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении пожаробезопасности ТРЦ

Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы 16 января одобрил инициативу депутатов Белгородской областной думы о размещении в крупных торговых центрах подразделений пожарной охраны. Об этом сообщается в документации, опубликованной в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Белгородские парламентарии внесли законопроект еще 2 декабря 2019 года. Документ «О внесении изменений в статью 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» и в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»» касается многофункциональных торговых комплексов площадью более 5 тыс. квадратных метров. Предполагается обязать руководителей этих объектов создавать или размещать по гражданско-правовым договорам подразделения пожарной охраны – частной или добровольной.

По подсчетам депутатов, для защиты ТРЦ площадью в 23 тыс. «квадратов» потребуется 18 тыс. рублей из расчета на одного члена команды. Затраты включают обучение (1,3 тыс. рублей), покупку боевой одежды (от 6 до 8 тыс.), фонаря (2,5 тыс.), рации (1,6 тыс.), каски (1,3 тыс.), рукавиц (2,5 – 3 тыс.) и самоспасателя (1,5 – 1,8 тыс.). Потребуется как минимум пять человек. При этом в штате обязательно должен быть специалист по пожарной безопасности. По мнению парламентариев, эта мера позволит повысить пожаробезопасность объектов с массовым пребыванием людей.

Рассмотрев законопроект, депутаты предложили совету Госдумы одобрить этот документ и включить его в весеннюю сессию. Ожидается, что нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект в марте 2020 года.

Этот документ, как следует из повестки заседания, сегодня рассмотрят члены Совета Государственной Думы

Напомним, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится еще один законопроект, направленный на повышение пожарной безопасности в торговых центрах, – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора».

Документ был внесен в нижнюю палату российского парламента еще 25 июля 2018 года, а принят в первом чтении 12 декабря. В ноябре 2019 года рассмотрение законопроекта было отложено на декабрь. По данным СОЗД, депутаты не планируют им заниматься в весеннюю сессию.

Фото: komitet2-16.km.duma.gov.ru/заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции