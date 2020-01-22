В России с 1 июля 2020 года вступает в силу новый свод правил

Глава МЧС России Евгений Зиничев 15 января утвердил свод правил «Многофункциональные здания. Требования к пожарной безопасности». Приказ министра опубликован на форумах профессиональных сообществ.

СП разработали специалисты ВНИИПО МЧС России и вынесли на обсуждение в мае 2018 года. Документ устанавливает требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции, ремонте, эксплуатации многофункциональных зданий высотой не более 50 метров.

Он распространяется на автостоянки, банки, офисы, кинотеатры, выставки, концертные залы, аптеки, физкультурно-спортивные комплексы и иные объекты. В документе предусмотрены такие понятия, как: антресоль, атриум, галерея атриума, многофункциональное здание и высота атриума.

Свод правил, как следует из приказа Зиничева, вступит в силу с 1 июля 2020 года.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Добавим, сейчас в России действует СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные» Министерства строительства и ЖКХ России. Он распространяется на здания высотой до 75 метров с общественными помещениями, расположенными не выше 55 метров с заглублением подземной части до 15 метров.

В документе также прописаны вопросы обеспечения пожарной безопасности. В отличие от нового СП в прежнем документе, в частности, не прописаны понятия «антресоль» и «атриум» и требования к ним, не уточняются объекты, на которые распространяется реглемент.

Фото: pinterest.ph/торговый центр