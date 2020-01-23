Ростовские ученые создали огнетушащую панель

Специалисты «Донского государственного технического университета» из Ростова-на-Дону создали средство пожаротушения. Самосрабатывающая огнетушащая панель позволяет тушить возгорания на складах, административных зданиях и объектах промышленности.

Среди авторов изобретения – доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» Олег Денисов и кандидат технических наук Владимир Адамян.

Как следует из описания патенту, опубликованного на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), изобретение является порошковым самосрабатывающим огнетушителем. Оно представляет собой панель с поворотным корпусом, лотками для огнетушащего порошка и газовыми баллончиками. Устройство подвешивается на потолке и крепится при помощи поворотной петли.

При возникновении пожара и повышения температуры внутри помещения агрегаты устройства нагреваются, край диафрагмы отклеивается возле замка, огнетушащий порошок высыпается на очаг пожара. Бойки пробивают мембраны баллончиков со сжатым углекислым газом, и он усиливает распыление огнетушащего порошка.

Повышение надежности срабатывания агрегата обеспечивается благодаря свободному сбросу порошка и распылению его внутри объекта.

Напомним, в феврале 2019 года стало известно о другой разработке ростовских ученых – датчик для пожарных извещателей, определяющий природу горящих материалов.

Фото: big-rostov.ru/Донской государственный технический университет