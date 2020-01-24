Три компании претендуют на поставку системы пожаротушения для Курской АЭС-2

«Инжиниринговая компания АСЭ» (входит в «Росатом») 24 января возобновила конкурс на поставку системы пожаротушения для возводимой Курской АЭС-2. Сейчас на победу в тендере претендуют три компании. Об этом следует из документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Заказчик объявил конкурс на поставку системы автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 еще 16 октября 2019 года. Максимальная цена поставки – 721,6 млн рублей с НДС в 20 %.

Установка должна включать распределительные трубопроводы и распылители, располагаемые в кабельных сооружениях и в помещениях с горючими жидкостями, резервуары и узлы управления. Агрегат должен срабатывать в течение 10 минут. В то же время оператор БПУ-П может на расстоянии включать систему два раза по 10 минут. Поставщик обязан предоставить протоколы огневых испытаний для обоснования параметров подачи воды на пожаротушение. Конечный срок оказания услуг – август 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимались до 12 ноября 2019 года. Ожидалось, что итоги будут подведены 23 декабря. Однако заказчик изменил сроки оценочной стадии рассмотрения заявок и приостановил конкурс.

На участие в аукционе заявились четыре компании: «Тензор» с предложением на 720 млн рублей, «СНИИП» (входит в «Росатом», 719,6 млн), «Технологии комплексной безопасности» (720 млн) и «Астиаг» (721,6 млн). Последнему было отказано в участии в конкурсе.

Подведение итогов аукциона на поставку системы пожаротушения планируется на 31 января 2020 года.

Фото: rosenergoatom.ru/Курская АЭС-2