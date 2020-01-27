Предприятия выпустили более 36 млн кубометров минеральной ваты

Предприятия по итогам 2019 года выпустили 36,4 млн кубометров продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные», сообщает ресурс Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система».

Относительно 2018 года наблюдается снижение производства на 4,5 %, 2017 – рост на 1,6 %. Тогда соответственно объемы выпуска достигали 38,1 млн кубометров и 35,6 млн.

На общем показателе сказался, в частности, спад производства минераловатной теплоизоляции в декабре. Предприятия дали рынку 2,95 млн кубометров, что на 4,5 % меньше декабря 2018 года и 0,4 % ноября 2018.

Выпуск минераловатной теплоизоляции сократился во всех федеральных округах, в том числе и лидерах по объемам производства –Центральном, Приволжском и Уральском.

На Центральные регионы страны пришлось 35 % всей изготовленной продукции или13 млн кубометров, что на 3,2 % меньше выпуска 2018 года.

В Поволжье производство минераловатной теплоизоляции сократилось на 6 % до 7,6 млн кубометров (21 % от всего объема).

Уральские предприятия дали рынку 6,23 млн кубометров продукции – на 2,5 % меньше 2018 года, а доля в общем объеме производства составила 16,7 %.

Напомним, снижение выпуска минераловатной теплоизоляции в России началось в январе. Предприятия тогда изготовили 2,26 млн кубометров, что на 5,7 % меньше января 2018 года.

Фото: damu.kz