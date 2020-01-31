В Госдуму внесен закон об ужесточении наказания за нарушение норм пожаробезопасности

Правительство России ужесточит наказание за повторное нарушение требований пожарной безопасности. Соответствующий законопроект 30 января кабмин внес в Госдуму. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска» был направлен в комитет по государственному строительству и законодательству.

Нормативный акт предусматривает дополнение статьи 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности» нормой о наказании за повторное нарушение. Предусматривается два вида наказания: штраф и приостановка деятельности.

«Для граждан от 3 тыс. до 4 тыс. рублей и от 15 тыс. до 20 тыс. рублей — на должностных лиц. Для предпринимателей и юридических лиц новая инициатива грозит приостановлением деятельности до 30 суток, а также максимальными штрафами до 400 тыс. рублей»,– сообщает Госдума.

Наказание грозит за неисправность источников противопожарного водоснабжения, установок пожаротушения, сигнализации, противодымной защиты, несоответствия путей эвакуации нормам на объектах чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, поводом для устранения пробела в законодательстве стал пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. После трагедии прошли проверки, которые выявили «системный характер недостатков в сфере обеспечения пожарной безопасности» на подобных объектах. Специалисты обнаружили более 280 тыс. нарушений на 35,5 тыс. объектах. В том числе свыше 11,5 тыс. зданий эксплуатировались с нарушениями в работе пожарной сигнализации, на 6,5 тыс. объектах использовались «материалы с высокой горючестью и высокой дымообразующей способностью», на более 17 тыс. было выявлено неудовлетворительное состояние путей эвакуации. Прокуратура направила в суд материалы о приостановке работы 618 объектов с массовым пребыванием людей, из низ 435 или 70 % были закрыты. Суд признал нарушения угрожающими жизни и здоровью людей.

Напомним, в октябре 2019 года правительство России ввело чрезвычайно высокую категорию объектов риска пожарной опасности и установило новую периодичность проверок.

Фото: duma.gov.ru