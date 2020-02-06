BASF запатентовал огнезащитную композицию

Международная группа ученых запатентовала в России огнезащитные полимерные композиции с дезоксибензоином. Документ в сентябре 2019 года был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Патентообладателями являются немецкий концерн BASF и Университет Массачусетса (США). В числе авторов изобретения шесть человек: немцы Петер Дегльманн, Мотонори Йамамото и Зебастиан Крэмэр, американцы Эмрик Тодд, Аабид Мир, китаец Роланд Хельмут Крэмэр.

Изобретение представляет собой огнезащитную термопластичную полимерную композицию, на основе которой можно получить волокна, пленки и иные изделия. Существующие аналоги обладают недостатками. Больше количество огнезащитных добавок негативно влияет на механические характеристики материала. Поэтому перед исследователями встала задача получить материал с уменьшенным количеством огнезащитных добавок без ухудшения защитных свойств композиции.

В состав композиции входят термопластичные полимеры (полиамид или сложный полиэфир) и сложные полиэфиры, содержащие гидроксиэтокси)фенил]этаноновые звенья, огнезащитная добавка и огнезащитный синергетик, включающий азотсодержащие соединения. При выборе огнезащитной добавки предпочтительно использовать соли металлов фосфиновой кислоты и галогенсодержащие огнезащитные добавки.

Достоинствами этой композиции являются улучшенные огнезащитные характеристики и меньшее, чем в «обычных» продуктах, содержание огнезащитных добавок.

Фото: basf.com