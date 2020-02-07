«ТехноНИКОЛЬ» увеличивает инвестиции в предприятия по выпуску минеральной ваты

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» направит на развитие своих предприятий более 500 млн рублей. Средства пойдут на техперевооружение заводов в Татарстане, Кемеровской, Ростовской и Белгородской областях.

Как сообщает пресс-служба компании, в январе корпорация объявила о планах направить в 2020 году 80 млн рублей на развитие кузбасского предприятия «Завод ТЕХНО». Ранее, в 2019 году, объем инвестиций в завод составил 110 млн рублей. Средства пойдут на повышение эффективности производства, улучшение условий труда и крупные ИТ-проекты, в том числе технологию BIG DATA (анализ информации для использовании ее в усовершенствовании производственных процессов).

Объем инвестиций в Заинский «Завод ТЕХНО» достигнет 156 млн рублей при 70 млн годом ранее. «ТехноНИКОЛЬ» направит средства на экологические проекты, плановую модернизацию и повышение качества продукции. На предприятии обновят лабораторное оборудование, заменят устройства мониторинга первичного ковра каменной ваты, модернизируют участки распиловки и транспортер.

Инвестиции в завод в Ростовской области в 2019 году составили почти 60 млн рублей. Средства пошли на расширение складского комплекса, модернизацию оборудования и поддержание экологической безопасности. Компания планирует в 2020 году потратить 37 млн рублей на повышение пожарной безопасности, охрану труда и обновление агрегатов.

Максимальный объем инвестиций, 330 млн рублей, пойдет на развитие белгородского «Завода ТЕХНО». «ТехноНИКОЛЬ» планирует обновить плавильный агрегат – это позволит усовершенствовать минеральное волокно и увеличить эффективность плавления сырья. Также компания усилит контроль качества продукции, повысит безопасность и охрану труда. К слову, в 2019 году корпорация вложила в предприятие 521 млн рублей. На эти средства были модернизированы цеха, обновлен автопарк, автоматизирован процесс упаковки и внедрена система управления складом WMS.

Доабвим, по итогам 2019 года кемеровский завод выпустил около 1,4 млн кубометров базальтовой теплоизоляции, заинское предприятие – более 2,3 млн кубометров, ростовская площадка – почти 1,5 млн.

Фото: tn.ru/завод в Заинске