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МЧС России опубликовало правила расчетов по оценке пожарного риска

Наталья Кузнецова 10.02.2020 В России, Новости

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов на днях был опубликован документ, посвященный расчетам по оценке пожарного риска. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

МЧС России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» еще 16 января 2020 года. Сам процесс стартовал 7 февраля и завершится 2 марта.

Отмечается, что документ разработан в рамках плана мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма  «регуляторной гильотины». Правила предполагают актуализацию и конкретизацию требований к порядку проведения расчетов по оценке пожарного риска.

Документ прописывает правила оформления расчетов пожарного риска, списки исходных данных и методики, на которых должны базироваться расчетные величины.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: volga.news

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