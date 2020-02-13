«Метафракс» увеличил выпуск микронизированного пентаэритрита

«Метафракс» отметил превышение плана по выпуску сырья для огнезащитных лакокрасочных материалов и иной продукции. Показатели превысили итоги производства 2018 года.

Как сообщается в корпоративной газете компании, по итогам 2019 года предприятие отгрузило товары на сумму более 23 млрд рублей, тем самым выполнив план.

Объемы выпуска метанола достигли 1 млн 91 тыс. тонн, формиата натрия – 11,958 тыс. тонн, пентаэритрита – 23,264 тыс. тонн, в том числе микронизированного пентаэритрита – 1, 968 тыс. тонн, карбамидоформальдегидного концентрата – 186,85 тыс. тонн, дипентаэритрита – 282 тонны, уротропина – 37,386 тыс. тонн.

В перспективе ожидается увеличение производства дипентаэритрита. В цехе пентаэритрита завершается третий этап реконструкции объекта.

Напомним, в 2018 году «Метафракс» произвел 1,5 тыс. тонн микронизированного пентаэритрита, 37 тыс. тонн уротропина, 1 млн 170 тыс. тонн метанола, пентаэритрита – 24 тыс. тонн, то есть выше показателя 2019 года. Объемы отгрузок в денежном выражении составили 25,5 млрд рублей.

Фото: minpromtorg.permkrai.ru/«Метафракс»