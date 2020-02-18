Компания НПП «Деко» сертифицировала три материала

Предприятие НПП «Деко» («Территория цвета») в конце декабря 2019 года получило три сертификата на огнезащитные лакокрасочные материалы. Документы опубликованы в реестре Росаккредитации.

Все три сертификата действуют в течение пяти лет – с 26 декабря 2019 года по 25 декабря 2024.

Первый документ выдан на огнезащитное покрытие для металлоконструкций «ДЕКОТЕРМ-Р». ЛКМ показал пятую группу огнезащитной эффективности при испытаниях на стальной колонне с толщиной металла 3,4 мм. Система состоит из следующих материалов: «ДЕКОТЕРМ-Р» толщиной 0,67 мм с расходом 1,14 кг/м², нанесенный на грунт ГФ-021 толщиной 0,05 мм, финишное покрытие «Masscoat 155» производства «Текнос» (толщина 0,06 мм)

Второй продукт, огнезащитный материал для металлоконструкций «ДЕКОТЕРМ-ХРОМ-Р» обеспечивает пятую группу огнезащитной эффективности. При испытаниях на металле с приведенной толщиной 3,4 мм расход «ДЕКОТЕРМ-ХРОМ-Р» составил 1,65 кг/м², толщина – 0,95 мм. Покрытие наносилось на грунт ГФ-021 толщиной 0,05 мм.

Третий документ НПП «Деко» получило на конструктивную система огнезащитных покрытий «ДЕКОТЕРМ-КОП-Р». Материал обеспечивает третью группу огнезащитной эффективности при испытаниях на металле толщиной 3,4 мм. Система «ДЕКОТЕРМ-КОП-Р» состоит из следующих продуктов: грунт «ДЕКОЛАК-УНИВЕРСАЛ» производства «Деко» толщиной 0,06 мм, теплоизолирующий состав «ДЕКОТЕРМ-ТИР» толщиной 2,3 мм и с расходом 2,76 кг/м², огнезащитный материал «ДЕКОТЕРМ-Р» толщиной 1,01 мм (расход 1,72 кг/м²), финишный ЛКМ «ДЕКОЛАК-УНИВЕРСАЛ» (НПП «Деко») с толщиной 0,04 мм.

Все материалы тестировал испытательный центр «Политест» некоммерческой организации по сертификации «Электросерт».

Фото: nor-west.no