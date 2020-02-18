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Омский НПЗ. Фото - "Газпромнефть".

В Омске состоится конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

Наталья Кузнецова 18.02.2020 В России, Новости

Омск 19 марта примет Международную конференцию «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». В конгресс-центре отеля «Турист» участники обсудят проблемы повышения пожарной безопасности объектов НГК, ситуацию на рынке огнезащиты и новинки в сфере пожарно-технической продукции.

В конференции примут участие представители ВНИИПО МЧС России, НСОПБ, Ассоциации «Союз 01», ГУ МЧС России по Омской области, Омского НПЗ, крупнейших промышленных предприятий Омской области, проектных институтов, строительных и монтажных организаций региона.

Руководитель секции «Средства огнезащиты» Ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов поднимет проблему нормативно-правового регулирования вопросов пожарной безопасности. Доцент, начальник адъюнктуры  Уральского института ГПС МЧС России Артем Акулов расскажет о важных аспектах контроля качества огнезащитных работ и основных ошибках при разработке проектной документации по огнезащите зданий и сооружений. Начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов представит новые разработки сотрудников института в области тушения горящих скважин струями пламяподавляющего аэрозоля.

С презентациями в рамках работы конференции выступят ведущие компании в области обеспечения пожарной безопасности: «Тизол», Rockwool, «Спецавтоматика», «ОСК Групп», «Плазма-Т», «Тромбон», «Компания СМД», «Огонь и Вода», «ОБО Беттерманн» и «Термоэлектрика».

Заявка на участие в конференции

 

Оргкомитет конференции
Тел.: (343) 345-05-65
E-mail: mail@ogneportal.ru

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