В суд направлено новое уголовное дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и еще трое фигурантов по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» предстанут перед судом. На днях СКР завершил расследование уголовного дела, а генеральная прокуратура РФ передала дело в суд.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия в 2013-2014 годах вместе со своим сыном Эдуардом и директором фирмы «ИСК “Ресурс”» Никитой Чередниченко получила взятку на сумму 7 млн рублей от гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского (собственник здания). Эти деньги потом были перечислены на счет «ИСК “Ресурс”» за якобы проектирование объекта. Чередниченко, получив средства, обналичил их.

Начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей в свою очередь закрыла глаза на нарушения, выявленные в 2014 году.

«Составленный Шенгерей акт обследования содержал недостоверную информацию о выполненных работах и был утвержден Комковой. В результате здание торгового центра ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей», – отмечается в сообщении ведомства.

Танзилия и Эдуард Комковы, Светлана Шенгерей обвиняются по статьям ч.6 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.285 УК РФ, п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Четвертому фигуранту, Вячеславу Вишневскому, грозит до 15 лет лишения свободы за дачу взятки. Сейчас идет его экстрадиция из Польши, где он был задержан после побега от следствия.

Материалы дела рассмотрит Заводской районный суд Кемерово. Дата заседания пока не назначена.

Ранее, прокуратура передала в суд три уголовных дела в отношении 9 фигурантов о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»: руководителя тушения пожара Андрея Бурсина, пожарного Сергея Генина, экс-начальника регионального МЧС Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева, гендиректора торгового центра Надежды Судденок, представителей компании «Системный генератор» – директора Игоря Полозиненко и инженера Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, руководителей «Кемеровского кондитерского комбината» Георгия Соболева и Юлии Богдановой.

Фото: РИА Новости