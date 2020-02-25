Предприятия в январе увеличили выпуск минераловатной теплоизоляции

Российские предприятия в январе 2020 года незначительно увеличили производство продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» относительно аналогичного периода 2019. Об этом свидетельствуют данные ресурса Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система».

Заводы дали рынку 2,3 млн кубометров минеральной теплоизоляции, что 1,6 % больше января 2019 года. Относительно декабря выпуск продукции сократился на 22 %.

Рост производства минеральной теплоизоляции зафиксирован в регионах Центрального федерального округа. В течение месяца компании изготовили 0,813 млн кубометров минваты, что на 24,6 % превышает показатель января 2019 года. В общем объеме выпуска доля предприятий Центра составила 35,3 %.

В Привожском федеральном округе производство минераловатной теплоизоляции сократилось на 15,6 % до 0,436 млн кубометров – 19 % от всего объема. Уральские предприятия дали рынку 0,34 млн кубометров минераловатной продукции, что на 1,5 % меньше показателя января 2019 года – 14,8 % всего российского производства.

Напомним, в январе 2019 года объемы выпуска минеральной огнестойкой теплоизоляции составляли 2,26 млн кубометров, что на 5,7 % меньше января 2018.

Фото: tn.ru/завод по производству минеральной ваты в Заинске