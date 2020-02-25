В России запатентовали вспучивающееся рулонное покрытие

Российские специалисты запатентовали инновационное огнезащитное интумесцентное рулонное покрытие на основе каучука и графита. Изобретение способно защищать металлические конструкции более часа при воздействии огня.

Документ был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) месяц назад – 15 января. Авторами новинки являются доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» Санкт-Петербургского государственного Политехнического университета Марина Гравит и бизнесмен Василий Прусаков (один из учредителей подмосковной компании «Промизол»).

Материал представляет собой эластичную полимерную композицию на основе синтетического каучука и окисленного графита, нанесенного на армирующую сетку из стекловолокна, кремнеземного и базальтового волокон и углепластика. В рецептуру продукта входят следующие компоненты окисленный интеркалированный графит, полифосфат аммония, обработанный меламином, бутадиен-нитрильный каучук, пентаэритрит, этилацетат, бутилацетат, оксиды магния и алюминия, титановые белила, стекловолокно, полиметилсилоксановая жидкость и пигменты. Материал оборачивают вокруг стальной колонны и фиксируют швы.

«При воздействии огня поверхность огнезащитной сетки, обернутой вокруг стального элемента строительной конструкции, вспучивается с образованием пенококса на поверхности сетки с нижней и верхней ее стороны. Температура образования пенококса огнезащитной сетки составляет 130°-160°С», – сообщается в патенте.

В итоге образуется плотный теплоизоляционный слой, толщина которого составляет от 50 до 200 % начального объема сетки.

Разработчики отмечают достоинства изобретения: сохранение свойств на срок не менее 25 лет, простота расчета затрат материала для повышения огнестойкости, возможность применения для легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), совместимость с ранее нанесенными огнезащитными и антикоррозионными покрытиями и т. д.

Фото: bztm.su/огнезащита металлоконструкций