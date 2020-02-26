Росстандарт вынес на обсуждение СП по расчету пожарного риска

Росстандарт сегодня, 26 февраля, вынес на обсуждение проект свода правил «Расчет пожарного риска. Требования к порядку проведения, оформлению и проверке».
Разработчиком вводимого впервые свода правил выступил ВНИИПО МЧС России.
СП вводит требования к проведению, оформлению и проверке расчетов пожарного риска. Документ, в частности, предусматривает основания для проведения расчетов рисков, необходимые мероприятия и методики, значения показателей пожарной опасности типовой горючей загрузки, исходные данные для отчетности.
Как отмечается в пояснительной записке к своду правил, целесообразность ввода нового СП обусловлена необходимостью устранить пробелы в законодательстве в сфере расчета пожарного риска и возникающую в связи с этим неопределенность.
Ожидается, что свод правил позволит стандартизировать требования к оформлению отчета, упростит Госпожнадзору работу по проверке соответствия данных, использованных при расчете пожарного риска.
Общественное обсуждение документа продлится в течение двух месяцев до 28 апреля. Замечания и предложения по проекту стандарта можно присылать по адресу: Балашиха, Московская область, Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел.: (495) 524-81-35 (Карпов Алексей Васильевич), e-mail: k708@yandex.ru
С проектом свода правил можно ознакомиться на «Огнепортале».
Напомним, 7 февраля МЧС России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». Документ был разработан для реализации механизма «регуляторной гильотины».
Фото: astcsm.ru