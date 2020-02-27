«Мосэнерго» потратит более 30 млн рублей на огнезащиту ТЭЦ-8

Компания «Мосэнерго» ищет подрядчика для нанесения огнезащитного покрытия на металлические конструкции здания ТЭЦ-8. Аукционная документация 25 февраля была опубликована на портале Госзакупок.

Энергетики планируют потратить на огнезащиту объекта 37,19 млн рублей без учета НДС 20 %. В эту сумму входит очистка несущих металлоконструкций от старого покрытия при помощи смывки, обезжиривание поверхностей, обработка преобразователем ржавчины «Ясхим», огрунтовка конструкций, нанесение антикоррозийного и огнезащитного покрытий.

Металлоконструкции желательно покрыть огнезащитными материалами «Джокер МП» со средней толщиной 1,69 мм при расходе 1,8 кг на квадратный метр, штукатурным составом «Монокот» с пределом огнестойкости 1 час и толщиной 20 мм. Финишное покрытие необходимо выполнить эмалями ХВ-1120, «Акрилак Финиш».

Подрядчик обязан выполнить все работы в течение полугода – с апреля по ноябрь 2020.

Заказчик допускает к участию в конкурсе только представителей малого и среднего бизнеса.

Заявки от участников аукциона принимаются до 10 утра (по московскому времени) 12 марта. Победитель тендера будет определен 16 апреля.

Фото: mosenergo.gazprom.ru/ТЭЦ-8