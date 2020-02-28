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«Уралэлектромедь» запускает производство сурьмы из шлаков

Наталья Кузнецова 28.02.2020 В России

«Уралэлектромедь» (входит в холдинг УГМК, Свердловская область) после модернизации в 2020 году сможет выпустить 100 тонн сурьмяного концентрата.  Предприятие будет производить сырье для огнестойких материалов из шлаков.

Как сообщает пресс-служба УГМК, филиал компании «Производство сплавов цветных металлов», расположенный в поселке Верх-Нейвинский, получает сурьмянистые шлаки в ходе пирометаллургической переработки свинцовых кеков. Материал затем направляется на участок в химико-металлургический цех завода в Верхней Пышме. Объект оснащен электролизными ваннами, баковым и насосным оборудованием, выщелачивателем и иными агрегатами.

Начальник химико-металлургического цеха Арсен Мусин отметил, что основная задача – освоение производства черновой сурьмы, которая потом отправится на рафинирование. Этот проект решает задачу переработки шлаков и вывод примесей из свинцового и медного производства.

После оснащения в 2019 году участка двумя ваннами пиролиза в цехе появилась возможность произвести 100 тонн сурьмяного концентрата (черновой сурьмы). В перспективе, по словам Мусина, предприятие планирует перерабатывать ежегодно до 2000 тонн сурьмяных шлаков.

Напомним, в июле 2019 года завод «Уралэлектромедь» представил на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге порошок триоксиси сурьмы, применяемого в качестве сырья для огнезащитных покрытий. Компания планировала в 2020 году запустить промышленное производство продукта.

Фото: ugmk.com

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