Экс-начальник Академии МЧС назначен главным госинспектором по пожарному надзору

Президент России Владимир Путин 2 марта назначил на должность заместителя министра МЧС РФ Анатолия Супруновского. Указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Супруновский сменил на посту главного госинспектора РФ по пожарному надзору Игоря Кобзева. Экс-заместитель министра с 12 декабря 2019 года исполняет обязанности губернатора Иркутской области. Ранее, в течение двух месяцев, Супрунский числился временно исполняющим обязанности главы ведомства.

Новому главному госинспектору РФ по пожарному надзору 47 лет. Анатолий Супруновский родился в городе Томск-7 Томской области, в 1995 году окончил Санкт-Петербургскую высшую пожарно-техническую школу МВД РФ. После выпуска до ноября 2011 года служил в Госпожнадзоре Южного федерального округа. Затем в течение четырех лет, по март 2015 года, Супруновский занимал должность заместителя начальника Южного регионального центра МЧС России по ГПС.

С апреля 2015 года по сентябрь 2018 он возглавлял Уральский институт ГПС МЧС России, с октября по декабрь 2019 – Академию ГПС МЧС России.

Анатолий Супруновский является кандидатом технических наук, награжден медалями «За отвагу на пожаре», «За усердие», «За заслуги», «За содружество во имя спасения» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Напомним, должность главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору появилась в МЧС с 1 января 2019 года.

Фото: 72.mchs.gov.ru/Анатолий Супруновский