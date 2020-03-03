Морской регистр одобрил огнестойкое покрытие International Paint

Российский морской регистр судоходства (РМРС) выдал компании International Paint (входит в AkzoNobel) новое свидетельство о типовом одобрении на огнестойкое эпоксидное покрытие. Об этом следует из документа, опубликованного на ресурсе организации.

Свидетельство на материал Interseal 670HS действует в течение пяти лет – с 18 февраля 2020 года. Как отмечается в технических данных, толщина сухой пленки покрытия не превышает 300 мкм. При горении продукт не выделяет чрезмерное количество дыма и токсичных веществ, система способствует замедлению распространения пламени. Материал предназначен для окрашивания судовых помещений. ЛКМ выпущен в Великобритании.

Ранее, с 30 октября 2014 года в течение пяти лет действовало свидетельство о типовом одобрении на аналогичный продукт Interseal 670HS.

К слову, в этот же день, 18 февраля, РМРС одобрил еще один продукт International Paint – противообрастающее самополирующееся покрытие марки Intersmooth 360 SPC.

Добавим, сейчас в базе морского регистра находится еще две системы огнестойких покрытий производства International Paint. Первая система состоит из эпоксидного грунта Intergard 269, цинк-фосфатного грунта Inteprime 538 и отделочного покрытия Interlac 665, вторая – из эпоксидного грунта Intergard 7600 и эпоксидного отделочного покрытия Intergard 740. Обе системы были одобрены 25 января 2019 года сроком на пять лет.

Фото: seanews.ru/судно