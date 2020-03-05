Канадцы запатентовали в России гидрогель для тушения пожаров

Канадская фирма FireRein Inc запатентовала в России гидрогели для повышения эффективности тушения огня. Документация 25 февраля была опубликована на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Среди авторов изобретения Юань Ян и Брайан Маиампиллай. Новинка представляет собой биоразлагаемый концентрат, который при смешивании с водой образует гидрогель для пожаротушения. Композиция состоит из средства загущения, содержащего комбинацию камеди и крахмала или камедь, пищевое масло и одно или более суспендирующих средств. Не менее 75 % компонентов относятся к категории широкого потребления.

Концентрат можно смешивать с водой двумя основными способами: ручным и механическим. В первом случае происходит добавление вещества в воду, во втором – закачка концентрата в емкость с водным раствором и перемешивание происходит при помощи оборудования для водоснабжения.

Сами агрегаты пожаротушения должны быть приспособлены для применения гидрогеля – устройства для смешивания концентрата с водой и распыления вещества. Также необходимо наличие резервуара для хранения концентрата, который сообщается с устройством для смешивания.

Способы применения готового гидрогеля не ограничены. Им можно тушить возгорания из транспорта (автомобиль, самолет, вертолет), рюкзака или систем пожаротушения.

Как результат – усиление действия воды и повышение эффективности тушения огня.

Фото: 41.mchs.gov.ru/тушение огня