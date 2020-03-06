Инспекторы Госпожнадзора получат право снимать отпечатки пальцев

МЧС России предложило расширить полномочия Госпожнадзора при расследовании причин пожаров. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство 5 марта вынесло на общественное обсуждение документ «О внесении изменений в Федеральный закон “О пожарной безопасности” в связи с совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности». Предполагается дополнить закон нормой о дополнительных полномочиях инспекторов Госпожнадзора при расследовании уголовных и административных дел по фактам пожаров.

В частности, сотрудник смогут требовать у людей предъявлять документы, удостоверяющие личность, в случае подозрений или повода для возбуждения дела, снимать отпечатки пальцев, запрашивать в медучреждениях необходимую документацию и т.д.

Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие этих полномочий негативно влияет на оперативное расследование пожаров и привлечение к административной ответственности винновых лиц.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 20 марта. В случае принятия законопроект вступит в силу в июле 2021 года.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: sovsakh.news