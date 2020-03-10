«Росэнергоатом» внедрит на Калининскую АЭС инновационную систему пожаротушения

На Калининской АЭС в 2021 году внедрят роботизированный комплекс пенного пожаротушения. Об этом сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

По словам руководителя службы пожарной безопасности концерна Виктора Никифорова, оборудование является полностью отечественной разработкой и способно дистанционно тушить пожары в производственных помещениях машинного зала. Комплекс состоит из роботизированных лафетных стволов с тепловизорами и компрессионной установки. При возникновении пожара оборудование включается в работу автоматически либо оператором, который находится в безопасной зоне. Никифоров отметил еще одно достоинство системы.

«Для тушения пожаров эта система использует компрессионную пену. Она обволакивает горящую поверхность и образует плотное пенное покрытие, которое, не позволяет проникать кислороду. Благодаря этому горение прекращается практически моментально. В разы сокращается время тушения пожара», – сказал начальник службы пожарной безопасности «Росэнергоатома».

Концерн намерен начать внедрение системы в 2021 году. Поставщик комплекса пожаротушения не уточняется.

Добавим, систему пожаротушения с использованием компрессионной пены разработал и внедрил технологический филиал концерна. В 2017 году «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (Челябинск) изготовила мобильный образец комплекса и передала его на Белоярскую АЭС. В 2018 году агрегат появился на Курской АЭС.

Как писал «Огнепортал», на возводимой Курской АЭС «Росэнергоатом» планирует использовать систему автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой. Об этом следует из аукциона, опубликованного в октябре 2019 года.

Фото: rosenergoatom.ru/Калининская АЭС