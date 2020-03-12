МЧС России водит требования по пожаробезопасности для палаточных лагерей

МЧС России подготовило нормативный акт, устанавливающий требования пожарной безопасности в детских палаточных лагерях. В перспективе ожидается введение национального стандарта, который вводит требования к материалам и конструктивным особенностям палаток.

Как сообщает ТАСС, замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Дмитриев 11 марта на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в среду заявил о появлении нового документа.

«Подготовлен проект постановления правительства по регулированию противопожарного режима палаточных лагерей», – сказал Дмитриев.

Документ дополняет «Правила противопожарного режима» нормами о поведении детей в палаточных лагерях, порядке содержания территорий и иными положениями.

Сергей Дмитриев добавил, что в 2020 году планируется «проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» для подготовки национального стандарта, устанавливающего требования к конструктивным особенностям и материалам палаток.

Добавим, по данным федерального портала проектов нормативных правовых актов, общественное обсуждение документа началось в сентябре 2019 года и завершилось 8 октября. Ожидается, что акт «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» вступит в силу в мае 2020 года.

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Фото: news.myseldon.com