Комитет Госдумы одобрил закон, ужесточающий ответственность за нарушение норм пожаробезопасности

Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции 12 марта поддержал законопроект об ужесточении наказания за повторное нарушение норм пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Депутаты на заседании рассмотрели четыре вопроса, в том числе и законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска».

По словам председателя комитета Эрнеста Валеева, документ дополняет статью 20.4 КоАП нормой, которая предусматривает увеличение штрафов и вводит приостановку деятельности на срок до 30 суток. Он добавил, что нередко владельцы торговых центров спокойно оплачивают штрафы, не устраняя нарушения. Предполагается, что эти меры позволят добиться устранения нарушений и усилить безопасность жителей.

Напомним, правительство России 30 января 2020 года внесло в Госдуму законопроект, усиливающий ответственность за повторное нарушение норм пожарной безопасности. Поводом для инициативы послужила трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», которая произошла 25 марта 2018 года. Проверки, прошедшие после пожара, выявили системный характер нарушений пожаробезопасности в большинстве мест с массовым пребыванием людей.

Законопроект 12 февраля одобрил комитет по государственному строительству и законодательству. Как сообщается в системе обеспечения законодательной деятельности, Госдума рассмотрит документ в первом чтении в апреле.

Фото: omitet2-16.km.duma.gov.ru/Комитет по безопасности и противодействию коррупции