Компания Sika получила одобрения Морского регистра на 7 огнестойких материалов

Швейцарская компания Sika Services AG получила свидетельства о типовом одобрении в Российском морском регистре судоходства (РМРС) на семь огнестойких материалов для защиты напольных поверхностей и палуб. Документы на продукты действуют в течение пяти лет – с 20 февраля 2020 года.

Свидетельства выданы на следующие материалы: Sikafloor Marine-505, Sikafloor Marine-504, Sikafloor Marine-570, Sikafloor Marine-530, Sikafloor Marine Elastic, Sikafloor-264 и Sikafloor Marine Litosilo N.

Sikafloor Marine-505 и Sikafloor Marine-504 представляют собой двухкомпонентные полиуретановые покрытия на водной основе. Расход Marine-505 составляет 0,1-0,3 кг/м2, толщина – 0,2 мм, максимальное содержание летучих органических составляющих – 48 %. Толщина Marine-504 не превышает 0,25 мм, расход – 0,2 кг/м2, содержание ЛОС – 53 %.

Продукт Sikafloor Marine-570 применяется как двухкомпонентная полиуретановая смола для получения самовыравнивающихся напольных покрытий. Толщина составляет 1,5 мм, плотность – 1400 кг/м3, максимальное содержание ЛОС – 54 %.

Sikafloor-264 представляет собой двухкомпонентную эпоксидную смолу для получения палубных покрытий, наполненных кварцевым песком. Материал не содержит растворителей, а его толщина не превышает 4 мм.

Sikafloor Marine-530 – двухкомпонентное самовыравнивающееся покрытие на полиуретановой основе. Максимальная толщина материала составляет 2 мм, а плотность – 1400 кг/м3.

Еще два продукта, Sikafloor Marine Elastic и Sikafloor Marine Litosilo N, состоят из цементных вяжущих и минеральных наполнителей. Плотность Sikafloor Marine Elastic составляет 1400 кг/м3, толщина – 2,2 мм, содержание ЛОС – 22,41 % от массы. Sikafloor Marine Litosilo N может быть использован в качестве компонента в огнестойких конструкциях. Плотность материала достигает показателя 1300 кг/м3 через 7 дней после высыхания, содержание ЛОС – 2,22 % от массы.

Добавим, сейчас в реестре средств противопожарной защиты РМРС числится 16 действующих свидетельств о типовом одобрении на материалы, выпущенные Sika Services AG. Девять из них были получены в июне 2019 года.

Фото: kaz.sika.com/завод Sika в Лобне