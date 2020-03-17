В России создали огнезащитный состав, который можно наносить до -15 градусов по Цельсию

Подмосковная компания «Химиндустрия-Инвест» (принадлежит «Бина Инвест») получила патент на огнезащитный вспучивающийся лакокрасочный материал с увеличенным пределом огнестойкости. ЛКМ можно наносить при температуре до -15 градусов по Цельсию.

Об этом следует из патента, опубликованного 11 марта 2020 года на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Автором изобретения является генеральный директор и совладелец «Бина Инвест» Дмитрий Малюта.

Композиция представляет собой состав для защиты от огня металлоконструкций и материалов в строительстве, транспорте и иных отраслях. ЛКМ состоит из следующих компонентов: полуфабрикатный лак ПФ-052 или аналог, сополимер винилхлорида ВХВД 40 или сополимер винилхлорида с винилацетатом, смола Resial 030 или аналог и сополимер Акрилон, тиксотропная добавка, растворители (толулол, уайт-спирит, бутилацетат) диоксид титана Р, а также интумесцентные добавки – пентаэритрит микронизированный, меламин, хлорпарафин ХП-470, полифосфат аммония.

Материал обеспечивает предел огнестойкости до 150 минут с возможностью нанесения до -15 градусов по Цельсию. Толщина покрытия, наносимого распылением в один проход, составляет 1,5-2 мм.

Тесты показали, что оптимальные результаты по эксплуатационным характеристикам достигаются при толщине покрытия в 1970 мкм и соотношении компонентов по рецептуре №5. В частности, по ней предусматривается объем полифосфат аммония 23±0,5 мас. %, пентаэритрита – 8±0,5 мас. %, меламина – 10±0,5 мас. %, диоксида титана – 8±0,5 мас. %, алкидного лака – 5 мас. %.

Фото: twitter.com/company_spotvi/огнезащитная обработка