«Газпром добыча Оренбург» ищет поставщика модулей пожаротушения

«Газпром добыча Оренбург» 17 марта объявил аукцион на поставку модулей порошкового пожаротушения. Предприятию требуется 30 единиц оборудования.

Как следует из документации, опубликованной на порталах Госзакупок и «Газпромбанка», компания потратит на агрегаты 5,8 млн рублей.

Заказ включает два наименования продукции: модуль порошкового пожаротушения для тушения пожаров классов А (горение твердых веществ), В (горение жидких веществ), С (горение газообразных веществ) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000В (кл. В — 600, кл. А – 900) – 12 единиц, модуль пожаротушения для тушения возгораний классов А, В, С, Д (горение металлов), электрооборудования и электроустановок, находящихся под напряжением с защищаемым локальным объемом в 180 кубометров.

Таким образом общий объем поставки составляет 30 единиц.

Желаемый производитель продукции не уточняется. Заказчик отмечает, что марки агрегатов должны быть включены в Единый реестр «Газпрома» и иметь сертификат соответствия «Интергазсерт».

Модули пожаротушения необходимо поставить в Оренбург в течение 50 дней с момента подписания контракта.

Заявки от участников аукциона принимаются до 30 марта 11:30 по московскому времени. «Газпром добыча Оренбург» определит победителя конкурса 15 апреля.

Фото: pilip-pilipich.livejournal.com/Территория Оренбургского месторождения