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МЧС России разработало новые «Правила противопожарного режима»

Наталья Кузнецова 20.03.2020 В России, Новости

МЧС России 18 марта опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов новые «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Планируется, что документ вступит в силу в январе 2021 года.

Основанием для разработки новых «Правил» стала «дорожная карта» по реализации механизма «регуляторной гильотины». В документе планируется исключить избыточные, устаревшие и дублирующие требования пожарной безопасности.

В «Правила» внесено более 20 изменений. После вступления документа в силу, в частности, будет запрещено размещать в подвальных и цокольных этажах помещения для детского досуга, мероприятиями с массовым пребыванием людей считаются таковыми при числе участников 50 и более человек, инструкция о мерах пожарной безопасности должна храниться на объекте защиты, жителям запретили мешать работе подразделений пожарной охраны.

Общественное обсуждение проекта «Противопожарного режима» в течение 21 дня  продлится до 8 апреля.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: mosblog.livejournal.com/историческое здание МЧС России

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