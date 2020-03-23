В Омске прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

19 марта в конгресс-центре отеля «Турист» в Омске состоялась конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». В работе конференции приняли участие эксперты в сфере пожаробезопасности, производители огнезащитной продукции и систем пожаротушения, специалисты нефтегазовых и проектных организаций региона.

Основными темами для обсуждения стали новые разработки в области материалов и оборудования для обеспечения пожарной безопасности, а также «узкие» места в нормативном регулировании.

Выступления открыл директор по развитию компании «Термоэлектрика» (Москва) Алексей Лесив. Он представил слушателям конференции новую технологию непрерывного перегрева электропроводки – систему «Термосенсор».

Эксперт привел статистику МЧС, согласно которой более 30% пожаров происходит из-за неисправности электрооборудования. В то же время технологии раннего обнаружения пожаров, согласно российскому законодательству, являются приоритетным направлением в области обеспечения пожаробезопасности.

«Сегодня мы не умеем правильно контролировать ситуации с пожарами, связанными с электрооборудованием. Реально проблема «что-то пошло не так» возникает гораздо раньше. Если начать перехватывать проблему на этом уровне, то она начнет кардинально меняться», – уверен Алексей Лесив.

По его словам, самыми уязвимыми элементами электрооборудования являются контактные соединения. В то же время «штатные» средства защиты зачастую не срабатывают при нагреве проводов или контактов до начала возгорания (200-250 ℃).

Для обнаружения зон перегревов энергетического оборудования компания «Термоэлектрика» предлагает использовать индикаторные наклейки. При нагреве термоиндикаторные точки наклейки необратимо меняют цвет с белого на чёрный.

Начиная с 2018 года система «Термосенсор» внедрена и успешно работает более чем в 500 российских школах.

Менеджер по маркетингу компании «Тизол» (Нижняя Тура) Сергей Федоров обрисовал широкие перспективы по применению одноименных систем конструктивной огнезащиты. Он пояснил, что сегодня 5-7 % от общих инвестиций в строительство объектов составляют затраты на огнезащиту. При этом, по его словам, нанесенные защитные составы ежегодно теряют до 30 % своих эксплуатационных свойств, что приводит к необходимости перекрашивать конструкции.

Поэтому, по мнению спикера, материалы «Тизол» – оптимальное решение для огнезащиты воздуховодов, металлических и железобетонных конструкций с фактическими пределами огнестойкости от 30 до 240 минут. Также Сергей Федоров представил новинку –базальтовый шнур диаметром от 10 до 50 мм с покрытием перекрёстной оплеткой из стеклянной, базальтовой или кремнеземной нити

На стенде компании участники могли ознакомиться со всеми образцами материалов.

Доклад нашел живой отклик у слушателей. Представители проектных организаций задали спикеру несколько вопросов, касающихся, в частности, нормативных аспектов инструментального измерения толщины теплоизоляционного покрытия, а также специфики применения теплоизоляционных матов при огнезащите несущих элементов бесчердачных покрытий (ригели, балки, фермы).

Заместитель директора по развитию «Компания СМД» (Тольятти) Рустам Хусаинов презентовал отечественную техническую новинку: пульт контроля и управления С2000-ПКВ во взрывозащищенном исполнении. Оборудование открывает новые возможности проектирования охранно-пожарной сигнализации во взрывоопасной зоне.

В продолжении темы оборудования для взрывозащиты Алексей Кирьяков, заместитель директора по развитию СОУЭ «Тромбон» (Москва), представил новинки пожарных извещателей – системы СОУЭ Тромбон 2020, Тромбон-СОРС, Тромбон-IP. Ноу-хау касаются внедрения опции речевой связи, а также передачи звука по IP -сети.

Коммерческий директор «Территория цвета» (г. Москва, огнезащитные составы ТМ «ДЕКОТЕРМ») Иван Кучушев обозначил несколько ключевых проблем рынка напыляемых огнезащитных покрытий: на рынке присутствует возможность приобретения сфальсифицированных огнезащитных ЛКМ (суррогатов); уровень квалификации подрядных организаций и уровень контроля за выполнением работ остается крайне низким.

Возможность производства псевдо-огнезащитных составов или подделки красок известных производителей обусловлена технологической спецификой «гаражного» производства и существующим экономическим запросом от заказчиков (исполнителей): когда наличие сертификата и низкая стоимость огнезащиты часто становятся решающим фактом при выборе текущего «огнезащитного» решения. В последствии такой выбор становится причиной возникающих рекламаций, дополнительных экономических затрат. Но страшнее всего то, что выбор не качественных материалов не решает главного вопроса – обеспечения необходимой огнестойкости конструкций и безопасности людей.

В дополнении к этому, отдельным вопросом, стоит проблематика привлечения компетентного подрядчика для качественного нанесения огнезащиты и должного контроля на всех этапах выполняемых работ. Зачастую недостаток исполнительного контроля позволяет подрядчику нарушать технический регламент производителя и, при возникновении рекламации перекладывать ответственность на качество материалов.

Поверхностный подход к выбору огнезащитного решения всей цепочки исполнителей (от выбора производителя материалов до реализации решения), рождает вал последующих за этим проблем, что в целом дискредитирует рынок напыляемых огнезащитных составов.

В своем докладе к.т.н., доцент, начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России (Екатеринбург) Артем Акулов поделился своим видением того, каким должен быть грамотный подход к разработке проектных решений по повышению огнестойкости конструкций, а также контролю качества огнезащиты.

Он также рассказал о первых результатах работы универсальной установки для испытания на огнезащитную эффективность средств огнезащиты и огнестойкость строительных конструкций, появившейся в Институте в 2019 году. Так, в частности, по итогам серии проведенных на установке испытаний у некоторых материалов выявлен ряд несоответствий заявленных технических характеристик реальным.

Завершил конференцию доклад эксперта Ассоциации «Союз 01» (Москва) Евгения Кузнецова. Он был посвящен нормативным коллизиям в обеспечении пожарной безопасности. В частности, эксперт подробно затронул тему последствий вступления в силу с 1 января 2020 г. техрегламента ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». По оценке Евгения Кузнецова, в новом техрегламенте оказались не проработаны многие важные нормативные аспекты огнезащиты.

В частности, по мнению Кузнецова, в нем не прописано внятно понятие «стандартный образец продукции», не предусмотрена методика испытаний средств огнезащиты для стальных конструкций для определения огнезащитной эффективности (решение Коллегии ЕАЭС №200 от 19.11.2019 г.), а также содержится ряд взаимоисключающих норм.

Отражением таких недочетов в нормативном регулировании стала сложившаяся ситуация на рынке огнезащитных материалов, где сегодня представлено множество материалов, имеющих сертификаты соответствия, выданные аккредитованными органами сертификации и лабораториями, но при этом не подтверждающих свои технические характеристики при проведении независимых испытаний.

Он также сообщил, что во многом благодаря стараниям Ассоциации «Союз 01» Правительство РФ ужесточило подходы к аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий. Так, с марта 2020 года для сохранения активного статуса органы по сертификации и испытательные лаборатории, имеющие действующие аттестаты аккредитации, обязаны отчитаться по следующим параметрам: уставный капитал – не менее 2 млн. руб., имущество – не менее 2 млн. рублей, штат аккредитованных экспертов – не менее 3-х человек.

Более подробный материал о прошедшей конференции читайте в №3-4 журнала «Промышленные покрытия».

Следующая конференция, посвященная обеспечению пожарной безопасности, состоится в Ростове-на-Дону 28 мая 2020 года.

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