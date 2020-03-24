В России внедрят новую модель расчета пожарного риска

МЧС России разработало изменения в «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре». Ведомство планирует внедрить в практику критерии и порядок отнесения объектов к определенной категории риска.

Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 20 марта. Как следует из пояснительной записки к постановлению «О внесении изменений в “Положение о федеральном государственном пожарном надзоре”», предполагается ввести новую модель расчета пожарного риска. Она предполагает индивидуальный подход к объекту защиты.

В основе модели лежит расчет ожидаемого пожарного риска для групп объектов, объединенных по признакам: класс функциональной пожарной опасности, виды экономической деятельности, показатели, характеризующие тяжесть возможных негативных последствий пожаров.

«Индекс индивидуализации подконтрольного лица позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого объекта защиты», – отмечается документе.

Ожидается, что изменения в Положение о Госпожнадзоре вступят в силу с 1 января 2021 года.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится в течение 20 дней – с 23 марта по 17 апреля.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: mchsmedia.ru