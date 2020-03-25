Объемы выпуска минеральной теплоизоляции превысили 5 млн кубометров

Заводы в январе-феврале увеличили выпуск продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» до 5,14 млн кубометров. Такие данные приводит «Единая межведомственная информационно-статистическая система» (ЕМИСС).

Для сравнения, за аналогичный период 2019 года производство минеральной ваты составило 4,74 млн кубометров. Таким образом, выпуск огнестойкой продукции вырос на 8,3 %.

В феврале предприятия изготовили 2,747 млн кубометров теплоизоляции, что на 16 % превышает аналогичный уровень 2019 года и на 1,19 % показатель января 2020.

Положительная динамика производства зафиксирована в двух федеральных округах -лидерах по выпуску минваты из трех. Компании Центрального ФО за два месяца изготовили 1,7 млн кубометров минераловатной теплоизоляции – на 18,3 % больше, чем в январе-феврале 2019 года. Объемы выпуска в Приволжском ФО достигли 1,24 млн кубометров или на 24,2 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

На Урале отмечен незначительный спад выпуска минеральной ваты – на 1,3 % до 0,745 млн кубометров.

Напомним, ЕМИСС в январе 2020 года зафиксировала рост производства изделий из минеральной ваты на 1,6 % относительно аналогичного периода 2019. На общем результате сказалось, в частности, увеличение производства продукции в Центральном ФО на 24,6 %.

Фото: maxpark.com/завод по выпуску минваты в Башкирии