Власти Польши выдали России фигуранта в деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

На российско-польской границе 24 марта, несмотря на эпидемию коронавируса, состоялась экстрадиция генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» и бывшего футболиста Вячеслава Вишневского – фигуранта дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Как сообщает СКР, 6 марта 2019 года Вишневского задержали в Польше сотрудники правоохранительных органов Республики. Год спустя, 10 марта, Министерство юстиции Польши приняло решение о выдаче России владельца сгоревшего ТРЦ. Сама передача Вишневского состоялась 24 марта на польско-российской границе в Калининградской области. Обвиняемый попадет на скамью подсудимых как минимум через две недели.

« В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Вишневский помещен на 14-дневный карантин в один из следственных изоляторов Калининграда. Также карантин пройдут сотрудники УФСИН и других ведомств, контактировавшие с обвиняемым при его транспортировке»,– отмечается в сообщении СКР.

Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки. По данным следствия, в 2013-2014 годах он дал 7 млн рублей инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой и ее соучастникам. В результате реконструкция торгового центра была проведена без разрешения на строительство и с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку систем пожаротушения. После пожара Вишневский скрылся от следствия.

Напомним, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла ровно два года назад – 25 марта. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

Сейчас по уголовному делу о возгорании в кемеровском торговом центре проходят 15 человек.

Фото: russpain.com/Вячеслав Вишневский