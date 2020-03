ВНИИПО МЧС России вынес на обсуждение первый СП по системам оповещения при пожаре

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали первую редакцию свода правил «Системы передачи извещений о пожаре. Нормы и правила проектирования». Документ 25 марта был вынесен на публичное обсуждение.

Новый свод правил, как отмечается в пояснительной записке к документу, вводит правила проектирования систем оповещения при возгорании. При его создании были использованы международные стандарты ISO 7240-14 «Fire detection and alarm systems. Design, installation, commissioning and service of fire detection and fire alarm systems in and around buildings» и ISO 7240-21» Fire detection and alarm systems. Routing equipment».

Ожидается, что ввод СП позволит повысить эффективность работы систем оповещения, уровень противопожарной защиты объектов благодаря оперативной передаче сигнала спасателям, снизить потери от пожаров и гармонизировать нормативную базу.

Общественное обсуждение свода правил продлится до 29 мая 2020 года. Замечания и предложения можно отправлять на электронный адрес: zdor_vl@list.ru. Тел.: (495) 529-81-68 (Здор Владимир Леонидович).

С полным текстом документа вы можете ознакомиться «Огнепортале».

Фото: sb-ufa.ru/системы оповещения