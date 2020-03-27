Российский морской регистр одобрил применение немецкой системы пожаротушения

Российский морской регистр судоходства (РМРС) дал «добро» на использование на кораблях стационарной системы углекислотного пожаротушения высокого давления немецкого производства.

Свидетельство о типовом одобрении 13 марта было опубликовано на ресурсе Регистра.

Установку выпускает компания Minimax Gmb & Co.KG из Гамбурга. Система состоит из станций пневматического пуска с баллонами вместимостью 10,7 и два литра, трубопровода, автоматической системы сигнализации, системы обнаружения дыма, пусковых запорных клапанов, батареи баллонов с углекислотой (максимальное рабочее давление 12,5 МПа при 45 градусов по Цельсию) и иных агрегатов.

Документ действует в течение пяти лет до 14 марта 2025 года.

Добавим, сейчас в реестре РМРС числится семь противопожарных установок производства Minimax. В 2015 году компания получила одобрение на четыре системы пожаротушения: KS2000-8″ Marine (для защиты камбузных жировых варочных агрегатов), Minifog Marine и Minifog Marine ХР (тушение водяным туманом машинных помещений), МХ-1230 (газовое пожаротушение). Тогда же производитель сертифицировал автоматическую систему обнаружения пожара и пожаротушения водяным туманом Minifog Marine ХР.

В апреле 2019 года РМРС одобрил применение стационарной системы водяного пожаротушения.

Фото: facebook.com/minimax.de