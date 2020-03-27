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Предприятие из Чувашии разработало огнестойкий пенополиуретан с таловым маслом

Наталья Кузнецова 27.03.2020 В России, Новости

Компания «Старт-Инновация» (Чебоксары, Чувашия) запатентовала состав для повышения огнестойкости пенополиуретана. Особенностью изобретения является использование в составе талового масла и фосфата меламина.

Об этом сообщается в документации, опубликованной  в феврале 2020 года на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Инновационный пенополиуретан представляет собой огнестойкий полимерный материал плотностью до 60 кг/м3  и прочностью до 0,52 МПа при деформации  в 10 %. Повреждение образца при горении достигает 10 %. Такой результат достигается благодаря особенности состава продукта.

В него входят следующие компоненты: полиэфирполиол, полиизоционат, аминный активатор – триэтаноламин, вода, гидроксид карбонат цинка, катализатор уретанообразования — 30 %  ацетат калия в этиленгликоле, Пента 483, триэтаноламин, дистиллированное таловое масло. В качестве антипиренов используются фосфат меламина и расширенный графит.

Компания — разработчик описывает механизм действия огнестойкого состава пенополиуретана.

При превышении температуры 200 градусов по Цельсию фосфат меламина превращается в  пирофосфат меламина и выделяется вода. При температуре более 260 градусов по Цельсию пирофосфат меламина преобразуется в полифосфаты меламина с поглощением тепла и выделением воды. При достижении температуры около 350 градусов по Цельсию фосфат меламина разлагается с выделением фосфорной кислоты и аммиака.

Таловое масло повышает технологичность пенополиуретана. Антипирены способствуют улучшению огнестойких характеристик материала.

Предполагается, что новый огнестойкий пенополиуретан можно использовать для утепления сооружений и жилых зданий.

Фото: proffstroygroup.ru

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