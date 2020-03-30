«ЭЛТЕЗА» потратит 200 млн рублей на оснащение модулей системами пожаробезопасности

Компания «Объединенные электротехнические заводы» («ЭЛТЕЗА») 27 марта объявила аукцион среди представителей малого и среднего бизнеса на оборудование мобильных комплексов системами пожаротушения и сигнализации.

Как следует из документации, опубликованной на портале Госзакупок, максимальная цена заказа составляет 200 млн рублей. Работы необходимо выполнить на двух объектах: «Камышловский электротехнический завод» (Камышлов, Свердловская область) и «Лосиноостровский электротехнический завод» (Москва) до 1 января 2022 года.

Победитель аукциона обязан оснастить мобильные комплексы и модули МК АТС (ЭЦ-ТМ) различных модификаций противопожарным оборудованием.

В частности, требуется смонтировать адресный приемно-контрольный прибор АПКП «Барс ук-5А» (выпускает «АТИС»), модули газового пожаротушения МПГ ЖД -65-10-12 производства «АТИС» )допускается эквивалент), порошкового пожаротушения «Буран-2,5», «Буран-8» и «Буран» («Эпотос»), порошковые огнетушители, автономные огнетушители АО ЖД 65-40-12-А, датчики температуры, источники бесперебойного питания, пожарные извещатели (магнитоконтактный SC-555, дымовой оптико-электронный «Аврора-ДН», оптико-электронный «Фотон-10М», линейный электроконтактный ИО 201-1 «Фольга-С», охранно-пожарный звуковой и др), охранные световые и звуковые оповещатели, а также иное оборудование.

Заявки принимаются до 11 утра по московскому времени 20 апреля на площадке «РТС-Тендер». Заказчик определит победителя конкурса через два дня.

Фото: loetz.ru/«Лосиноостровский электротехнический завод»